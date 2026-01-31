Πόλο: Με Ιταλία για την πρωτιά η εθνική - Real.gr

Το μοναδικό δύσκολο παιχνίδι της μέχρι τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Φουντσάλ δίνει σήμερα (31/1, 15:00) η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ιταλία, στην πρεμιέρα της Β΄ φάσης, και θέλει τη νίκη για να «σφραγίσει», όχι απλά το εισιτήριο για την τετράδα, αλλά και την πρώτη θέση του Ε΄ ομίλου. Αν δεν τα καταφέρει, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη θα «τσεκάρει» την πρόκριση στην τετράδα την Κυριακή (1/2, 20:45), με μία νίκη επί της υποδεέστερης Κροατίας, όμως σε αυτή την περίπτωση θα βρει απέναντί της τον νικητή του ΣΤ΄ ομίλου στον ημιτελικό της ερχόμενης Τρίτης (3/2).

Τόσο η ελληνική ομάδα, όσο και η Ιταλία, είχαν αναμενόμενα εύκολο έργο στην Α΄ φάση των αγώνων. Η εθνική στον Α΄ όμιλο επιβλήθηκε 24-7 της Σλοβακίας, 23-5 της Γαλλίας (αποτέλεσμα το οποίο μεταφέρει στη Β΄ φάση) και 26-5 της Γερμανίας, ενώ η «σετερόζα» νίκησε αντίστοιχα 24-12 την Κροατία (μεταφέρει το αποτέλεσμα), 17-6 τη Σερβία και 25-11 την Τουρκία. Και για τις δύο, η πρόκριση στα ημιτελικά θεωρείται περίπου δεδομένη από την ημέρα της κλήρωσης και το μεταξύ τους ματς θα αποτελέσει ένα πολύ καλό τεστ ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν, στις 3 και 5 Φεβρουαρίου.

Η Ιταλία έχει υποχωρήσει λίγο τα τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύει να αποτελεί μία από τις μεγάλες και παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πόλο. Ο Κάρλο Σίλιπο διατηρεί στις… επάλξεις την 36χρονη Ρομπέρτα Μπιανκόνι, καθώς και μερικές ακόμη έμπειρες παίκτριες (Κλαούντια Μαρλέτα, Κιάρα Ταμπάνι, Κιάρα Ρανάλι, Ανιέζε Κοκιέρε), αλλά περιμένει από τις νεότερες Σοφία Τζουστίνι και Ντάφνε Μπετίνι να… βγουν μπροστά και να αποδείξουν ότι μπορούν να κρατήσουν τη «σετερόζα» στην ελίτ. Πρέπει να επισημανθεί ότι, την τελευταία δεκαετία, μετά το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, η Ιταλία έχει καταφέρει μόλις δύο φορές να ανέβει στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022 και στο Παγκόσμιο του 2023.

Συνολικά, η «σετερόζα» μετράει 19 συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (από το 1989 και μετά χωρίς διακοπή) και έχει κατακτήσει πέντε φορές τον τίτλο, ευρισκόμενη πίσω μόνο από την Ολλανδία. Εχει επίσης δύο ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια, ενώ ως το 2018 δεν είχε μείνει ποτέ εκτός πρώτης τετράδας!

Η προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα είναι σαφώς εις βάρος της εθνικής (6 νίκες – 14 ήττες), η οποία όμως μετράει δύο σερί επιτυχίες και μάλιστα σε σημαντικά παιχνίδια: το 2022 στον ημιτελικό του Σπλιτ (12-9) και το 2024 στον «μικρό» τελικό του Αϊντχόφεν (7-6), όπου η ελληνική ομάδα -εκτός από το χάλκινο μετάλλιο- πανηγύρισε και την επιστροφή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια. Μεταξύ των 20 αγώνων τους, υπάρχει και ο τελικός του 2012, ξανά στο Αϊντχόφεν, ένας από τους τέσσερις χαμένους τελικούς της Ελλάδας στη διοργάνωση (13-10). Φυσικά, η πιο σπουδαία και… επώδυνη για το ελληνικό πόλο συνάντησή τους ήταν στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, όπου η «σετερόζα» επικράτησε με 10-9 στην παράταση.

Το προηγούμενο διάστημα, οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν κοινή προετοιμασία στην Όστια, όπου έδωσαν και έναν φιλικό αγώνα, στον οποίο η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 11-10.