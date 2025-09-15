Πολονάρα: «Σκέφτηκα να τα παρατήσω - Οι ελληνικός λαός με στήριξε απίστευτα» - Real.gr

Ο Ακίλε Πολονάρα μίλησε στην ιταλική εκπομπή «Le Iene», αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη διάγνωση με μυελοειδή λευχαιμία.

Ο Ιταλός φόργουορντ μίλησε ανοιχτά για τις στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει όλα, αλλά και για τη συγκίνηση που ένιωσε από τη στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων, η οποία τον βοήθησε να βρει δύναμη και κουράγιο.

Ο διεθνής φόργουορντ εξήγησε πως τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε από την Ελλάδα τον άγγιξαν ιδιαίτερα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε ελληνικό σύλλογο.

«Παρότι δεν έχω παίξει ποτέ εκεί, ο ελληνικός λαός, ακόμη και στα social, ήταν υπέροχος μαζί μου, με στήριξε πολύ και το εκτίμησα απίστευτα», είπε συγκεκριμένα ο Πολονάρα.

Έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο θεραπειών στη Βαλένθια, ο Ιταλός βρίσκεται πλέον στη Μπολόνια και όπως τόνισε, προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάσαρι, αντί να παραμείνει σε διαφορετικό ρόλο στη Βίρτους.

«Αποδέχθηκα την επιλογή της Βίρτους και εκτίμησα τη συνέπειά της, γιατί δεν ήμουν στα πλάνα της ανεξάρτητα από την ασθένεια. Ειλικρινά θα ένιωθα προσβεβλημένος αν με είχαν υπογράψει μόνο για να δείξουν “όμορφη χειρονομία” επειδή έχω λευχαιμία. Προτίμησα την πρόταση της Σάσαρι γιατί το όνειρό μου είναι να προσπαθήσω να παίξω ξανά. Αν είχα δεχθεί έναν ρόλο σκάουτερ, θα σήμαινε ότι σταματάω, ενώ έτσι έχω τον στόχο να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις και να επιστρέψω στο γήπεδο», ανέφερε.

Ο Ιταλός παίκτης δεν έκρυψε ότι υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει, όμως η οικογένειά του ήταν εκεί για να του δώσει κουράγιο και να τον κρατήσει όρθιο.

«Υπήρξε μια στιγμή που σκέφτηκα να τα σταματήσω όλα, αλλά μετά σκέφτηκα τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Τώρα είμαι καλά. Πέρασα το Σαββατοκύριακο με τα παιδιά μου, γιατί μετά δε θα μπορέσω να τα δω για λίγο καιρό θα μείνουν με τους παππούδες τους. Τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, έχω κάποια ραντεβού για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την Τρίτη θα εισαχθώ στο νοσοκομείο», είπε αναλυτικά.

Τέλος, μιλώντας για την Εθνική Ιταλίας στο πρόσφατο EuroBasket, υπογράμμισε την προσπάθεια της ομάδας, αλλά και το μέλλον που διαγράφεται πολλά υποσχόμενο με τους νεότερους αθλητές.

«Μας έλειψε λίγη τύχη στην κλήρωση των νοκ-άουτ, γιατί βρήκαμε μπροστά μας την καλύτερη εκδοχή του Ντόντσιτς, που ήταν αντικειμενικά ασταμάτητος. Η Σλοβενία δυσκόλεψε ακόμη και τη Γερμανία. Η Ιταλία πάντως πάλεψε πάντα και βγήκε με το κεφάλι ψηλά. Όπως είπε κι ο φίλος μου, ο Σπίσου, η Εθνική είναι σε καλά χέρια με ταλαντούχους νέους που έχουν δίψα και φρεσκάδα. Έχουν όλα τα φόντα για να φτιάξουν ένα ωραίο γκρουπ και να αντικαταστήσουν την “παλιά φρουρά”. Ο Ντιούφ και ο Νιανγκ βέβαια, αλλά και οι Προκίντα και Σπανιόλο. Όλοι έχουν ταλέντο και κάνουν εξαιρετική πορεία, με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης», σχολίασε.

