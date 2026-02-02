Quantcast
«Πολύ κοντά σε Ραϊχανί ο ΠΑΟΚ» - Real.gr
«Πολύ κοντά σε Ραϊχανί ο ΠΑΟΚ»

13:23, 02/02/2026
«Πολύ κοντά σε Ραϊχανί ο ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να ενισχύσει το ρόστερ όχι μόνο της πρώτης, αλλά και της δεύτερης ομάδας του μέσα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν ισπανικά ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα οποία ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Άμπντε Ραϊχανί, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Σεβίλλης.

Πρόκειται για 22χρονο σέντερ φορ, ο οποίος μετακόμισε στην Ανδαλουσία το προηγούμενο καλοκαίρι, προερχόμενος από τις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ταυτόχρονα είναι διεθνής με τις «μικρές» ομάδες του Μαρόκου, έχοντας καταγράψει 12 συμμετοχές και έξι γκολ με την Εθνική ομάδα, ενώ φέτος μετράει 12 εμφανίσεις με τη δεύτερη ομάδα της Σεβίλλης.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ Β’ έχει πραγματοποιήσει ήδη δύο κινήσεις, αποκτώντας τους Γιάννη Σαρρή και Κάρλος Χιμένεθ μέσα στον Ιανουάριο.

Ροή Ειδήσεων

