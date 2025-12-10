Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις - Real.gr

Ο Ολυμπιακός εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε αναζήτηση ενός γκαρντ, με το… κυνήγι να φαίνεται πως φτάνει στο τέλος τους αφού ο Μόντε Μόρις μοιάζει να είναι εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για να ενισχύσει την περιφέρεια των Πειραιωτών.

Οι ερυθρόλευκοι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό έμπειρο γκαρντ (πριν από λίγο διάστημα έμεινε ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς), με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι αρκετά κοντά. Ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε και τις ερχόμενες ώρες για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Μόρις έγινε pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Πέρσι μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Φοίνιξ και φέτος με τους Πέισερς αγωνίστηκε σε 6 ματς με μέσο όρο 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ πριν αποδεσμευτεί από την ομάδα της Ιντιανάπολις.

Συνολικά έχει αγωνιστεί με τους Νάγκετς (2017-22), τους Γουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25) πριν τους Πέισερς.

