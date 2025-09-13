«Πολυβόλο» η Μπάγερν - Real.gr

Quantcast
«Πολυβόλο» η Μπάγερν
«Πολυβόλο» η Μπάγερν

22:08, 13/09/2025
«Πολυβόλο» η Μπάγερν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πανέτοιμη για το πρώτο μεγάλο ματς της League Phase του Champions League με την Τσέλσι (17/9) έδειξε πώς είναι η Μπάγερν.

Πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής με το Αμβούργο, οι Βαυαροί είχαν σκοράρει 4 φορές και με το τελικό 5-0 έκαναν το 3Χ3 και μια υγιεινή προπόνηση πριν το απαιτητικό παιχνίδι που ακολουθεί στην «Αλιάνζ Αρένα». Πρωταγωνιστής για το συγκρότημα του Βενσάν Κομπανί ήταν ο Χάρι Κέιν, με δύο γκολ και μία ασίστ.

Τη δεύτερη σερί νίκη της στη Bundesliga πέτυχε η Ντόρτμουντ και πρώτη εκτός έδρας μετά το 3-3 της πρεμιέρας με τη Ζανκτ Πάουλι στο Αμβούργο.

Η ομάδα του Κόβατς μπήκε με το… δεξί μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων και με δύο γκολ στο πρώτο 45λεπτο έκανε διαχείριση στο δεύτερο ενόψει και της πρεμιέρας της League Phase του Champions League με τη Γιουβέντους στο Τορίνο (16/9).

Από κει και πέρα στο κυρίως «μενού» της 3ης αγωνιστικής αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τους πέντε γηπεδούχους πανηγύρισαν και, μάλιστα, με ανατροπή. Η Βόλφσμπουργκ, του βασικού κι αναντικατάστατου σε ένα ακόμη ματς, Κουλιεράκη, αναδείχθηκλε ισόπαλη, 3-3, με την Κολονία σε ματς που άλλαξε το σκορ τρεις φορές στις καθυστερήσεις, ενώ η Φράιμπουργκ «έσπασε το ρόδι» με τρία γκολ γκολ στο τελετυταίο δεκάλεπτο επί της Στουτγκάρδης (3-1).

Ξεχώρισε ακόμη το «χορταστικό» 4-2 της Χοφενχάιμ στο Βερολίνο επί της Ουνιόν, ενώ με «διπλό» έφυγε η Λειψία (1-0) από την έδρα της Μάιντς, που ακόμη δεν έχει γευτεί την χαρά της νίκης.

