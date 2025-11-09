«Πολυβόλο» ο Λεβαδειακός: 5-2 τον Πανσερραϊκό - Real.gr

Πραγματοποιώντας ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Λεβαδειακός επιβλήθηκε με 5-2 του Πανσερραϊκού στο «Λάμπρος Κατσώνης», σε αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της «ομάδας έκπληξη» της σεζόν.

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασαν στο θρίαμβο με τα γκολ των Αλέν Όζμπολτ (9’, 54’), Σεμπαστιάν Παλάσιος (45’+2’), Μπένχαμιν Βέρμπιτς (59’) και Φαμπρίτσιο Πεντρόζο (72’ με πέναλτι), έχοντας πλέον στο ενεργητικό τους 26 γκολ, καλύτερη επίθεση στην κατηγορία. Λίγα πράγματα για την ομάδα του υπηρεσιακού Αλέξανδρου Βεργώνη που ισοφάρισε προσωρινά με τον Τσε Νάνελι (13’) και απλά μείωσε στο τέλος με τον Αλέκσα Μάρας (88’).

Οι «πράσινοι» από νωρίς έδειξαν τις διαθέσεις τους και προτού συμπληρωθεί το δεκάλεπτο άνοιξαν το σκορ. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Όζμπολτ να τους προλαβαίνει όλους κάνοντας με προβολή το 0-1. Προτού, όμως, κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε. Με παρόμοιο τρόπο, αφού ο Νάνελι με προβολή νίκησε τον Γιούρι Λοντίγκιν κάνοντας το 1-1 στο 13ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι άργησαν να βρουν ξανά τα πατήματά τους. Στο 23’ ο Βέρμπιτς έκανε ωραία ενέργεια αλλά το σουτ του πέρασε έξω, στην τελευταία αξιόλογη φάση ως και το 45ο λεπτό. Κι αυτό γιατί στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός πήρε και πάλι το προβάδισμα. Ο Παλάσιος έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Μάριο Τσαούση κι άλλαξε λίγο πορεία, καταλήγοντας στα δίχτυα του Φρανσίσκο Τιναλίνι για το 2-1.

Με δραστήριο τον Μάρας, τα «λιοντάρια» απείλησαν με (νέα) ισοφάριση στο 50’ αλλά τέσσερα λεπτά μετά, ήρθε το 3-1. Ωραία προσπάθεια του Παλάσιος και πάσα στον Όζμπολτ που με πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Πλέον η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε ό,τι ήθελε στο ματς.

Ο Οζμπολτ, από σκόρερ, έγινε δημιουργός δίνοντας την ευκαιρία στον Βέρμπιτς να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-1 στο 59’, με τον Λεβαδειακό να μην σταματάει. Στο 62’ ο Τιναλίνι σταμάτησε τον Γιάννη Κωστή, τρία λεπτά μετά το δοκάρι αντικατέστησε τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού στην προσπάθεια του Παλάσιος, αλλά στο 71’ ήρθε και το 5-1.

Δόθηκε πέναλτι σε χέρι του Βέρνον ντε Μάρκος εντός περιοχής, με τον Πεντρόζο, που πριν από λίγο είχε περάσει στο ματς, να ευστοχεί από την άσπρη βούλα. Το μόνο που κατάφερε στο φινάλε ο Πανσερραϊκός ήταν να μειώσει την έκταση της ήττας, με την κεφαλιά του Μάρας μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Λεβαδειακός έμεινε, προς ώρας, μόνος του στην τέταρτη θέση με 18 βαθμούς ενώ οι Σερραίοι, που έχουν πολλά προβλήματα να επιλύσουν, έμειναν ουραγοί με 5.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: Γκούμας – Νάνελι, Ντε Μάρκο, Ιβάν, Τιναλίνι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος (86’ Φίλων), Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (76’ Γκούμας), Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς (63’ Λαγιούς), Όζμπολτ (63’ Πεντρόζο), Μπάλτσι (46’ Συμελίδης).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέξανδρος Βεργώνης): Τιναλίνι, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά (81’ Γκιγιόμ), Λιάσος (63’ Δοϊρανλής), Νανέλι (70’ Ουαγκέ), Ιβάν (63’ Μπανζάκι), Μπρουκς (63’ Καρέλης), Μάρας.