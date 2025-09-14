Ποντένσε: «Ο κόσμος είναι η αιτία που νιώθω καλά στο γήπεδο» - BINTEO - Real.gr

Quantcast
07:20, 14/09/2025
Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε με ιδανικό τρόπο στον Ολυμπιακό, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ντεμπούτο στο 5-0 επί του Πανσερραϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Πορτογάλος άσος σκόραρε, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο και μίλησε με συγκίνηση στην κάμερα του «Olympiacos TV».

Αναλυτικά:

«Νιώθω πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ’ όλα τον κόσμο, για την υποδοχή όλων των φιλάθλων. Είναι η αιτία που νιώθω πολύ καλά στο γήπεδο και μπορώ να έχω καλές εμφανίσεις».

Για το πόσο σημαντική είναι η νίκη εν όψει Champions League: «Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα πέντε γκολ που βάλαμε, όπως και το μηδέν πίσω. Η άμυνα ήταν πολύ καλή και η επίθεση επίσης. Είναι πολύ καλό αποτέλεσμα προκειμένου να κερδίσουμε αυτοπεποίθηση για εμάς και για αυτούς που μας υποστηρίζουν. Θέλουμε να έχουμε εδώ πολύ κόσμο και την υποστήριξή του, για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

