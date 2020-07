Ποντένσε: «Θέλουμε να φτάσουμε στο τελικό του Europa League, κάθε μέρα είμαστε καλύτεροι»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 24χρονος στην αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας (2-0) σημείωσε με κεφαλιά, το πρώτο του γκολ με την Γουλβς:

«Ήμουν πολύ χαρούμενος. Δεν έπαιξα τόσα πολλά λεπτά στο παρελθόν, οπότε ήταν πολύ καλό για εμένα να παίξω σε αυτά τα παιχνίδια και να σκοράρω . Αυτές οι στιγμές ήταν δύσκολες για όλους καθώς είχαν απομείνει μόνο εννέα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, οπότε ήμουν χαρούμενος να σκοράρω πριν τελειώσει, επίσης επειδή η ομάδα ήταν εξαιρετική μαζί μου, κάθε συμπαίκτης είναι πολύ φιλικός μαζί μου», τόνισε ο Ποντένσε.

«Έφτασα σε μια δύσκολη στιγμή λόγω του Covid-19. Ήταν μια δύσκολη στιγμή να φτάσεις σε μια πόλη όπως το Γουλβερχάμπτον σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν είχα πολύ χρόνο παιχνιδιού και μετά από ένα μήνα το πρωτάθλημα σταμάτησε. Ήταν δύσκολο για μένα γιατί ως νέος παίκτης σε μια νέα ομάδα, είναι πάντα δύσκολο να καταλάβω αμέσως τα πάντα. Επίσης ήταν δυσκολότερο με το πρωτάθλημα να σταματά μετά από ένα μήνα, χωρίς να ξέρουμε πόσο καιρό θα διαρκούσε αυτό. Ήταν δύσκολο, αλλά τώρα τα πράγματα πάνε καλά, και έχω περισσότερα λεπτά και περισσότερα παιχνίδια για να απολαύσω. Επίσης, τα πάντα στην πόλη, τα εστιατόρια, τα σούπερ μάρκετ, όλα τα είδη θέσεων ανοίγουν, οπότε είναι πολύ καλύτερο για μένα από πριν», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι έχουμε καλή χημεία με τους συμπαίκτες μου. Οι γλώσσες που μιλάμε είναι Πορτογαλικά, Ισπανικά ή Αγγλικά, κάτι που δεν αποτελεί πρόβλημα για μένα.

Επίσης, με καλούς παίκτες, είναι πολύ πιο εύκολο. Είμαι εδώ από τον Ιανουάριο, οπότε προπονούμαι μαζί τους για πέντε ή έξι μήνες και είναι υποχρέωσή μου να τους καταλάβω και να διορθώσω οτιδήποτε είναι λάθος στη σχέση μας. Φυσικά, προσπαθώ να δω τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο, νομίζω ότι έχω μια καλή σχέση μαζί τους στο γήπεδο», είπε ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός, ενώ μιλώντας για την σχέση του με τον συμπατριώτη του προπονητή, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, τόνισε:

«Είναι μια φυσιολογική σχέση. Νομίζω ότι είμαι καλός επαγγελματίας, και κάθε προπόνηση και γυμναστήριο κάνω ό, τι μπορώ. Είναι μια φυσιολογική σχέση. Μερικές φορές εκείνος αρχίζει να μιλάει μαζί μου, μερικές φορές εγώ ξεκινάω να μιλήσω μαζί του, οπότε είναι φυσιολογικό. Τώρα παίζω περισσότερα λεπτά από ό,τι πριν, αλλά αυτή ήταν η απόφαση του προπονητή και πρέπει να το σεβαστώ.»

Απόψε στην τελευταία αγωνιστική της Preμier League, η Γουλβς θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι, με στόχο το ευρωπαϊκό εισιτήριο:

«Από την αρχή, ο προπονητής μας είπε ότι βελτιωνόμαστε συνεχώς. Δεν είναι στόχος μας να είμαστε πρωταθλητές, να είμαστε στο Champions League ή στο Europa League, μόνο να είμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα, και στην περίπτωσή μας, να είμαστε καλύτεροι από πέρυσι. Και το καταφέραμε αυτό. Έχουμε περισσότερους βαθμούς από την περασμένη σεζόν, οπότε πήγαμε καλύτερα. Αλλά όταν φτάσεις τόσο κοντά στο Champions League, μπορείς να το νιώσεις, να νιώσεις ότι μπορείς να το πετύχεις. Αλλά τώρα, πρέπει να επικεντρωθούμε στην έκτη θέση, και μετά στο Europa League, γιατί θέλουμε να φτάσουμε στον τελικό».

