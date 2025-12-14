Πορτογαλία - Primeira Liga: Show Παυλίδη και 4-0 η Μπενφίκα - Real.gr

Ο Έλληνας άσος σημείωσε χατ τρικ.

Σε δαιμονιώδη φόρμα βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος υπέγραψε με τον πιο εμφατικό τρόπο το επιβλητικό 4-0 της Μπενφίκα στην έδρα της Μορεϊρένσε, κλέβοντας την παράσταση με τρία προσωπικά τέρματα.

Ο διεθνής Έλληνας φορ συνεχίζει να «πυροβολεί» αδιάκοπα, ανεβαίνοντας μόνος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Primeira Liga, όπου πλέον μετρά 13 γκολ.

Στο ματς της 14ης αγωνιστικής της Primeira Liga, ο Παυλίδης ήταν ασταμάτητος, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του σε μία άνετη εκτός έδρας επικράτηση. Βρήκε δίχτυα στο 36’, στο 57’ και στο 70’, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την αναμέτρηση.

Χάρη στη δική του εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μπενφίκα πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο, παραμένοντας ωστόσο στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Πόρτο.