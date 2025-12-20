Πώς η ΑΕΚ φτάνει στον τελικό του Conference League αποφεύγοντας τα μεγάλα φαβορί - Real.gr

Quantcast
Πώς η ΑΕΚ φτάνει στον τελικό του Conference League αποφεύγοντας τα μεγάλα φαβορί
Πώς η ΑΕΚ φτάνει στον τελικό του Conference League αποφεύγοντας τα μεγάλα φαβορί

13:10, 20/12/2025
Πώς η ΑΕΚ φτάνει στον τελικό του Conference League αποφεύγοντας τα μεγάλα φαβορί

  • Η πλατφόρμα «Football meets Data» ανέλυσε την πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη, προβλέποντας ένα μονοπάτι με αυξανόμενη δυσκολία αλλά χωρίς ανυπέρβλητα εμπόδια στα αρχικά στάδια.
  • Στη φάση των «16», οι πιο πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ είναι η Άλκμααρ και η Τσέλιε, ενώ στα προημιτελικά αναμένονται η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Σαχτάρ Ντόνετσκ.
  • Στα ημιτελικά, η ανάλυση υποδεικνύει την Κρίσταλ Πάλας και το Στρασβούργο ως πιθανότερους αντιπάλους, ομάδες που θεωρούνται φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.
Η ΑΕΚ εξασφάλισε τη θέση της στους «16» του Conference League και, παρότι ο δρόμος προς τον τελικό της Λειψίας είναι γεμάτος προκλήσεις, υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες για διάκριση.

Η αντίπαλος της «Ένωσης» θα γίνει γνωστή στην κλήρωση της 27ης Ιανουαρίου 2026, με τις υποψήφιες να είναι οι Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ και Τσέλιε.

Η πλατφόρμα «Football meets Data» προχώρησε σε ανάλυση των πιθανοτήτων για την πορεία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι «κιτρινόμαυροι» ανήκουν στις ομάδες που αντιμετωπίζουν ένα μονοπάτι με αυξανόμενη δυσκολία, χωρίς όμως να συναντούν ανυπέρβλητα εμπόδια στα αρχικά στάδια.

Ο προσομοιωτής του δείχνει ότι στη φάση των «16», οι πιο πιθανοί αντίπαλοι για την ΑΕΚ είναι η Άλκμααρ και η Τσέλιε. Αν και πρόκειται για συλλόγους με ποιότητα και ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν συγκαταλέγονται στα μεγάλα φαβορί, κάτι που όμως δεν εγγυάται μια εύκολη πρόκριση για την ελληνική ομάδα.

 

Στα προημιτελικά, το σκηνικό αλλάζει, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να εμφανίζονται ως πιθανές αντίπαλοι. Η ισπανική ομάδα είναι γνωστή για το γρήγορο τέμπο και την επιθετική της φιλοσοφία, ενώ ο ουκρανικός σύλλογος διαθέτει διαχρονικά ευρωπαϊκό κύρος και ποιότητα. Σε αυτή τη φάση, η ΑΕΚ θα πρέπει να επιδείξει αγωνιστική ωριμότητα, καθώς τα περιθώρια για λάθη θα είναι ελάχιστα.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, στα ημιτελικά ξεχωρίζουν ως πιθανότεροι αντίπαλοι η Κρίσταλ Πάλας και το Στρασβούργο, δύο ομάδες που θεωρούνται από τα φαβορί για την πρόκριση στον τελικό. Η κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου θα παίξει καθοριστικό ρόλο: εάν η ΑΕΚ τοποθετηθεί στο ίδιο «μονοπάτι» με μία από αυτές, τότε η συνάντηση θα γίνει πριν από τον τελικό. Σε αντίθετη περίπτωση, το πιθανότερο σενάριο είναι να τις αντιμετωπίσει στο τελευταίο και κρισιμότερο παιχνίδι της διοργάνωσης.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

