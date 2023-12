«Πράσινη» μυθική ανατροπή: Μονακό-Παναθηναϊκός 90-91 με τρίποντο από Γκριγκόνις - Βίντεο

Με την άμυνα του σε λειτουργία... πτήσης για 30 λεπτά, διάστημα στο οποίο βρέθηκε ακόμη και στο -15 (60-45 στο 26΄), ο Κέντρικ Ναν πάτησε παρκέ στον... επίλογο του αγώνα και σημειώνοντας στην κρισιμότερη περίοδο τους 13 από τους συνολικά 14 πόντους του, έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης, ωθώντας το «τριφύλλι» σε ένα πραγματικό ρεσιτάλ παραγωγικότητας (σημείωσε 35 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο).

«Κλειδί» της επιτυχίας πάντως ήταν το πείσμα και η υπομονή των «πράσινων», που έψαχναν μία... ευκαιρία για την υπέρβαση. Αυτή ήρθε στο λάθος του Έλι Οκόμπο στα 2,5΄΄ για τη λήξη, όταν εκτέλεσε από τα 5 μέτρα και πήρε και φάουλ, αποφασίζοντας να... πετάξει το «δώρο» του από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Ο άσος των Μονεγάσκων έριξε εσκεμμένα τη βολή στο ταμπλό για να τρέξει το χρονόμετρο, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η προσπάθεια του και η κατοχή να περάσει στον Παναθηναϊκό χωρίς να κυλήσει καθόλου το χρονόμετρο!

Σε εκείνο το σημείο και με το σκορ εις βάρος του «τριφυλλιού» με 90-88 άνοιξε ο δρόμος της μυθικής ανατροπής, με την μπάλα να καταλήγει στον Γκριγκόνις και τον Λιθουανό να εκτελεί από τα 6,75 σε «νεκρό χρόνο» τους Μονεγάσκους!

Running out of words to describe this game... ??

Grigonis calls GAME ?? ?? ?? #MagicMoment I @paobcgrpic.twitter.com/kWJjh83S0E