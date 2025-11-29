Premier League: Απορρίφθηκε η έφεση της Έβερτον για την κόκκινη στον Γκουέι - Real.gr

Η έφεση της Έβερτον κατά της κόκκινης κάρτας που δόθηκε στον μέσο Ιντρίσα Γκουέι για το χαστούκι που έριξε στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν, κατά τη διάρκεια της νίκης με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη Δευτέρα (24/11) για την Premier League, απορρίφθηκε, δήλωσε την Παρασκευή (28/11) ο προπονητής της ομάδας Ντέιβιντ Μόγιες.

Ο 36χρονος Σενεγαλέζος διεθνής αποβλήθηκε στο 13ο λεπτό ύστερα από έντονο επεισόδιο με τον Κιν, αφήνοντας την Έβερτον με 10 παίκτες για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Παρά το μειονέκτημα, ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ έγινε η πρώτη ομάδα που κερδίζει ματς Premier League στο Ολντ Τράφορντ παίζοντας με παίκτη λιγότερο, χάρη στο υπέροχο γκολ του Ντιούσμπερι-Χολ στο 29’.

Ο Γκουέι θα εκτίσει πλέον ποινή τριών αγωνιστικών και θα απουσιάσει από τα επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος με Νιούκαστλ, Μπόρνμουθ και Νότιγχαμ Φόρεστ. «Κάναμε έφεση και η έφεσή μας απορρίφθηκε. Δεν μας δόθηκε καμία εξήγηση για την απόρριψη, όμως την καταθέσαμε αμέσως», είπε ο Μόγιες στους δημοσιογράφους ενόψει του εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου με τη Νιούκαστλ.

«Το θέμα τελείωσε αμέσως. Έγινε, αυτό ήταν. Προχωρήσαμε πολύ γρήγορα και όλα λύθηκαν μέσα στα αποδυτήρια. Θέλουμε πάθος. Δεν το θέλουμε πάντα με τον τρόπο που εμφανίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ, αλλά σίγουρα θέλουμε αυτό το πάθος και τη δέσμευση από όλους τους παίκτες.»

Ήταν μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία της Premier League που παίκτης αποβάλλεται επειδή συγκρούστηκε με συμπαίκτη του, και η πρώτη από το 2008, όταν ο Ρικάρντο Φούλερ της Στόουκ είχε χαστουκίσει τον Άντι Γκρίφιν σε ματς με τη Γουέστ Χαμ.

Ο Μόγιες πρόσθεσε αργότερα ότι ο Γκουέι ζήτησε συγγνώμη και πως το όλο περιστατικό είχε και κάποια θετικά. Ο Γκουέι ζήτησε επίσης συγγνώμη με ανάρτηση στα social media. Η Έβερτον βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς σε 12 ματς.