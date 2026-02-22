Premier League: Άρσεναλ... τίτλου «ισοπέδωσε» την Τότεναμ (4-1) - Real.gr

Στο «Tottenham Hotspur Stadium» η Αρσεναλ έδειξε σήμερα πως είναι αποφασισμένη να κατακτήσει φέτος (επιτέλους) τον τίτλο, καθώς νίκησε με εμφατικό τρόπο στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου με 4-1 της Τότεναμ, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League, και αύξησε ξανά στους πέντε τους βαθμούς της διαφοράς από τη (δεύτερη της βαθμολογίας) Μάντσεστερ Σίτι.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα «καίγονταν» για τη νίκη, καθώς προέρχονταν από δύο διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, με τελευταία αυτήν της περασμένης Τετάρτης (18/2) κόντρα στην ουραγό Γουλβς, και τα κατάφερε, με δύο γκολ από τον μεγάλο πρωταγωνιστή της, τον Εμπερέτσι Εζε (32′, 61′) και άλλα δύο από τον Βίκτορ Γκιοκέρες (47′, 90’+).

Η Τότεναμ είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Κόλο Μουανί (34′), στο ντεμπούτο του Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της. Ο Κροάτης κόουτς έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς οι «Σπερς» βρίσκονται στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Να σημειωθεί πως οι «πετεινοί» δεν έχουν «γευτεί» τη χαρά της νίκης στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026, με το τελευταίο «τρίποντό» τους στην Premier League να χρονολογείται από τις 28 Δεκεμβρίου 2025, όταν επιβλήθηκαν της Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ» με 1-0.

Νωρίτερα, η Λίβερπουλ ήταν ξανά κακή, αλλά βρήκε πάλι γκολ στις καθυστερήσεις και απέδρασε με την πολύτιμη νίκη από το «Σίτι Γκράουντ» με 1-0 κόντρα στην ανώτερη Νότιγχαμ. Η πρωταθλήτρια ήταν κακή και πρέπει να νιώθει τυχερή με τη νίκη, καθώς οι γηπεδούχοι, ειδικά στο Α’ μέρος, κυριάρχησαν και έχασαν πολλές ευκαιρίες για πετύχουν γκολ.

Ο ΜακΑλιστερ με κοντινό σουτ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων λύτρωσε τους «κόκκινους» και τους κράτησε ζωντανούς στη μάχη για μια θέση στο Champions League, καθώς «έπιασαν» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι.

Από εκεί και πέρα η Φούλαμ με δύο γκολ του Χιμένεθ πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Σάντερλαντ (3-1), ενώ η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε στο τέλος με το γκολ του Γκεσάν (90′) να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της μαχητικής Γουλβς (1-0).

ΑΠΕ-ΜΠΕ