Premier League: Δεν αφήνει την κορυφή η Άρσεναλ (2-1 την Μπράιτον) - Real.gr

η Λίβερπουλ μετέτρεψε το φαινομενικά εύκολο παιχνίδι με την ουραγό Γουλβς σε ντέρμπι έως ότου επικρατήσει των «Λύκων» με 2-1.

Πρόσκαιρο αποδείχθηκε το προβάδισμα της Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς η Άρσεναλ νίκησε την Μπράιτον με 2-1 στο «Εμιρέιτς» κι ανέκτησε την πρωτιά.

Μια νίκη που ήρθε πάντως δύσκολα, παρότι την πρώτη ώρα του αγώνα οι «κανονιέρηδες» έπαιζαν τους «Γλάρους» στο μισό γήπεδο και είχαν αρκετές ευκαιρίες για να διευρύνουν το 2-0.

Δεν το πέτυχαν όμως και από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Γκόμες η ομάδα του Αρτέτα πιέστηκε αρκετά και χρειάστηκε μια απίθανη απόκρουση του Ράγια σε προσπάθεια του Γουέλμπεκ για να κρατήσει τη νίκη.

Ο Μπάμπης Κωστούλας χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή, μπαίνοντας στο παιχνίδι στο 87ο λεπτό, στη θέση του Γκόμες.

Κάτι ανάλογο συνέβη στο «Άνφιλντ», όπου η Λίβερπουλ μετέτρεψε το φαινομενικά εύκολο παιχνίδι με την ουραγό Γουλβς σε ντέρμπι έως ότου επικρατήσει των «Λύκων» με 2-1, για να ξαναμπεί στην πρώτη τετράδα αλλά με παιχνίδι περισσότερο από την Τσέλσι.