Premier League: Έχασε την ευκαιρία η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ - Real.gr

Την ευκαιρία να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της και να «πιάσει» την Τσέλσι στους 24 βαθμούς (4η θέση), έχασε απόψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά το 1-1 με τη Γουέστ Χαμ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 14ης αγωνιστικής «σημαδεύτηκε» από το το γκολ του Νταλότ στο 58ο λεπτό, με το οποίο οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν το προβάδισμα και με αυτό της ισοφάρισης των φιλοξενούμενων από τον Μαγκάσα στο 84′.

Με το βαθμό, τα «σφυριά» έμειναν σε τρίτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» (δύο ισοπαλίες, μία ήττα), αλλά παράλληλα, πήραν βαθιά ανάσα αν και ακόμη δεν έχουν βγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη 14η αγωνιστική της Premier League έχουν ως εξής:

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1

(78′ Γκρίλις)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5

(45’+2 Σμιθ-Ρόου, 57′ Ιβόμπι, 72′,78′ Τσουκβουέζε –

17′ Χάαλαντ, 34′ Ράιντερς, 44′,48′ Φόντεν, 54′ Ντοκού)

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2

(71′ Μπρούνο Γκιμαράες, 86′ πέν. Γκόρντον – 78′,90’+5 Ρομέρο)

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 2-0

(11΄ Μερίνο, 90+1΄ Σάκα)

Μπράιτον-Άστον Βίλα 3-4

(9΄,83΄ Φαν Έκε, 29΄αυτ. Πάου Τόρες – 37΄,45+7΄ Γουότκινς, 60΄

Ονάνα, 78΄ Μάλεν)

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 0-1

(44΄ Μουνιός)

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1

(72΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Λιντς-Τσέλσι 3-1

(6΄ Μπιγιόλ, 43΄ Τανάκα, 72΄ Κάλβερτ Λιούιν – 50΄ Νέτο)

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 1-1

(81΄αυτ. Μουκιέλε – 67΄ Ταλμπί)

Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 1-1

(58′ Νταλότ – 84′ Μαγκάσα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Άρσεναλ 33

Μάντσεστερ Σίτι 28

Άστον Βίλα 27

Τσέλσι 24

Κρίσταλ Πάλας 23

Μπράιτον 22

Σάντερλαντ 23

Λίβερπουλ 22

Μάντσεστερ Γ. 22

Έβερτον 21

Τότεναμ 19

Μπρέντφορντ 19

Νιούκαστλ 19

Μπόρνμουθ 19

Φούλαμ 17

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Λιντς 14

Γουέστ Χαμ 12

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2