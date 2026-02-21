Premier League: Έγραψε Ιστορία ο Μίλνερ στο «διπλό» της Μπράιτον - Real.gr

Η Μπράιτον νίκησε στο Λονδίνο την Μπρέντφορντ με 2-0, για την 27η αγωνιστική της Premier League, αλλά η ημέρα ανήκει στον Τζέιμς Μίλνερ, ο οποίος έγραψε ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο 40χρονος άσος των «γλάρων» ήταν στην αρχική ενδεκάδα και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στο πρωτάαθλημα με 654, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γκάρεθ Μπάρι με 653 αγώνες.

Τη 10άδα συμπληρώνουν οι: Γκιγκς (632), Λάμπαρντ (609), Ντέιβιντ Τζέιμς (572), Σπιντ (535), Χέσκεϊ (516), Σβάρτσερ (514), Γκάραχερ (508) και Φιλ Νέβιλ (505). Η Μπράιτον είναι η έκτη ομάδα του βετεράνου άσου, έχοντας καταγράψει συμμετοχές ακόμη με τις: Λιντς (48), Νιούκαστλ (94), Άστον Βίλα (100), Μάντσεστερ Σίτι (147) και Λίβερπουλ (230). Ο Χαράλαμπος Κωστούλας ήταν στον πάγκο και δεν αγωνίστηκε.

Στο μεταξύ στο τέλος ο Εϊμπραχαμ γλίτωσε την Αστον Βίλα από την ήττα μέσα στο Μπέρμιγχαμ από τη Λιντς (1-1). Τα «παγώνια» προηγήθηκαν με τον Σταχ (31′) και η ομάδα του Ουνάι Εμερι ισοφάρισε με τον Αγγλο φορ (απόκτημα του Ιανουαρίου) στο 88ο λεπτό. Τέλος η Τσέλσι έχασε δύο βαθμούς στο Λονδίνο από την Μπέρνλι (1-1).

Οι «μπλε» προηγήθηκαν νωρίς με τον Ζοάο Πέδρο (4′), αλλά στο 72′ έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Φοφανά, και οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Φλέμινγκ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.