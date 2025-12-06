Premier League: Γερά στη μάχη του τίτλου η Σίτι, 3-0 τη Σάντερλαντ - Real.gr

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε στο «Ετιχαντ» η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα με 3-0 τη Σάντερλαντ και πλησίασε στους δύο βαθμούς την κορυφή της βαθμολογίας και την πρωτοπόρο Αρσεναλ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στην Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στην καλύτερη έως τώρα εμφάνιση της πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Ντίας (31′), Γκβάρντιολ (35′) και Φόντεν (65′).

Στο μεταξύ «σκόνταψε» ξανά μακριά από το Λονδίνο η Τσέλσι, καθώς έμεινε στο 0-0 στο «Βιτάλιτι» με την Μπόρνμουθ και απομακρύνθηκε από την κορυφή. Νιούκαστλ και Τότεναμ νίκησαν τις Μπέρνλι (2-1) και Μπρέντφορντ (2-0), ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε η Εβερτον με 3-0 επί της Νότιγχαμ.

Νωρίτερα, «φωτιά» έβαλε στην κορυφή της βαθμολογίας η Αστον Βίλα, καθώς πήρε τεράστια νίκη στο «Βίλα Παρκ» επί της πρωτοπόρου Αρσεναλ με 2-1, στο τελευταίο μάλιστα λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ήθελε να διατηρήσει το προβάδισμα των πέντε βαθμών σε σχέση με τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η ομάδα του Ουνάι Εμερι πήρε τη νίκη και μείωσε στους τρεις βαθμούς την απόσταση της από την κορυφή, υποχρεώνοντας τους «κανονιέρηδες» στη δεύτερη φετινή τους ήττα και σταματώντας το αήττητο σερί τους των ένδεκα αγώνων στο πρωτάθλημα (8-3-0).

Οι «χωριάτες», που μετρούν μόνο νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους στην Premier League, προηγήθηκαν στο σκορ με το γκολ του Κας στο 36ο λεπτό. Στην επανάληψη η ομάδα του Λονδίνου μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης με τον Τροσάρ (52′).

Η συνέχεια όμως ανήκε αποκλειστικά στους γηπεδούχους, οι οποίοι πίεσαν ασφυκτικά την άμυνα της Αρσεναλ και τελικά βρήκαν το γκολ της μεγάλης νίκης με τη χρυσή αλλαγή του Εμερι, τον Μπουεντία στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ανέβασε την ομάδα του στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.