Premier League: Η Έβερτον και οι οπαδοί της αποχαιρέτησαν με νίκη το «Γκούντισον Παρκ» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τα «ζαχαρωτά» Από τη νέα σεζόν μετακομίζει και θα παίζει στο νέο της σπίτι.

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για την Εβερτον, καθώς στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, νίκησε τη Σαουθάμπτον με 2-0, παίζοντας το τελευταίο της ματς στο «Γκούντισον Παρκ», αφού από τη νέα σεζόν μετακομίζει και θα παίζει στο νέο της σπίτι.

Τα «ζαχαρωτά» νίκησαν εύκολα και οι φίλαθλοι τους, φορτισμένοι συναισθηματικά, αποχαιρέτισαν το γήπεδο, στο οποίο η αγαπημένη τους ομάδα αγωνίστηκε για 133 ολόκληρα χρόνια! Συνολικά έπαιξε στο γήπεδο αυτό 2.791 παιχνίδια και πέτυχε 5.372 γκολ, με τα δύο τελευταία να σημειώνει σήμερα ο Ιλιμάν Ντιάγι (6′ και 45′), γράφοντας κι αυτός τ’ όνομα του στο ιστορικό γεγονός για το συγκρότημα του Ντέιβιντ Μόιες.

More than 70 former players are among today’s guests – first up are Toffees from the ’60s and ’70s. 💙#EndOfAnEra pic.twitter.com/poyq6UvQqJ

— Everton (@Everton) May 18, 2025