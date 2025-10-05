Premier League: Η Νιούκαστλ «βύθισε» κι άλλο τη Νότιγχαμ, ασίστ για βαθμό ο Τζίμας - Real.gr

Οι «ανθρακωρύχοι» ήταν ανώτεροι στο β΄ ημίχρονο και έφτασαν στη νίκη, χάρη σε έναν «κεραυνό» του Μπρούνο Γκιμαράες και ένα πέναλτι του Βολτεμάντε.

Η… κατηφόρα της Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίστηκε σήμερα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», με την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου να γνωρίζει νέα ήττα με 2-0 από τη Νιούκαστλ και να μένει οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League. Οι «ανθρακωρύχοι» ήταν ανώτεροι στο β΄ ημίχρονο και έφτασαν στη νίκη, χάρη σε έναν «κεραυνό» του Μπρούνο Γκιμαράες και ένα πέναλτι του Βολτεμάντε.

Ο Στέφανος Τζίμας έδωσε την πρώτη του ασίστ στο αγγλικό πρωτάθλημα και στέρησε από την ουραγό Γουλβς την πρώτη νίκη της στη φετινή σεζόν. Ο νεαρός Ελληνας επιθετικός μπήκε αλλαγή στο 70΄ και, από δική του σέντρα στο 86΄, ο Φαν Εκε με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για την Μπράιτον.

Ενα γκολ του Γκρίλις στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε στην Εβερτον τη νίκη με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας. Οι κυπελλούχοι Αγγλίας είχαν προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δέχθηκαν δύο τέρματα στο τελευταίο τέταρτο και γνώρισαν την πρώτη ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις από τον περασμένο Απρίλιο και μετά από ένα σερί 19 αγώνων.

Στο Μπέρμιγχαμ, τέλος, η Αστον Βίλα επικράτησε 2-1 της Μπέρνλι, πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική νίκη της (δύο στο πρωτάθλημα και δύο στο Europa League) και αρχίζει να ανεβαίνει, μετά από ένα κακό ξεκίνημα στη χρονιά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ