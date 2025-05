Premier League: Η παρέλαση... τίτλου της Λίβερπουλ - Real.gr

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο χαιρετούσαν τους φιλάθλους από ένα ανοιχτό λεωφορείο με τις λέξεις «Δικό μας. Πάλι».

Οι παίκτες της Λίβερπουλ γιόρτασαν σήμερα (26/5) την κατάκτηση στην Premier League με μια θριαμβευτική παρέλαση σε ένα ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της πόλης, μπροστά σε χιλιάδες εκστασιασμένους οπαδούς τους.

Η Λίβερπουλ σφράγισε τον τίτλο τον περασμένο μήνα με τέσσερα παιχνίδια να απομένουν και τελείωσε τη σεζόν με ένα σημαντικό προβάδισμα 10 πόντων έναντι της Άρσεναλ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Σήκωσαν το τρόπαιο χθες (25/5) μετά την ισοπαλία 1-1 με την Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ».

Τη Δευτέρα, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο χαιρετούσαν τους φιλάθλους από ένα ανοιχτό λεωφορείο με τις λέξεις «Δικό μας. Πάλι» ζωγραφισμένες στο πλάι, ενώ άναβαν κόκκινες φωτοβολίδες κατά μήκος της διαδρομής που ξεκινούσε από το «Allerton Maze» και κατέληγε στην «Blundell Street».

Η Λίβερπουλ είχε επίσης τον Κάλβιν Χάρις ως DJ στο λεωφορείο της ομάδας της, με τον Σκωτσέζο μουσικό να επαναλαμβάνει τον ρόλο του από την παρέλασή τους το 2022 μετά τις νίκες στο Κύπελλο Αγγλίας και το League Cup.

People still piling in with the bus still an hour away 😳 #YNWA #Liverpool pic.twitter.com/JefKAsBqM1

— Simon (@Simonblox) May 26, 2025