Premier League: Η Τότεναμ «προσγείωσε ανώμαλα» τη Σίτι - Real.gr

Οι «Πετεινοί» υποχρέωσαν σε ήττα τους «πολίτες» σε ήττα 2-0 μέσα στο γήπεδό τους.

Η Τότεναμ του Τόμας Φρανκ πραγματοποιεί ονειρώδες ξεκίνημα στην Premier League της περιόδου 2025/2026. Μετά το εντός έδρας 3-0 επί της Μπέρνλι στην πρεμιέρα, οι «Πετεινοί» υποχρέωσαν σε «ανώμαλη προσγείωση» τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Ετιχαντ», επικρατώντας με 2-0 και κάνοντας το 2Χ2 σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα. Σκοράροντας, μάλιστα, πέντε τέρματα χωρίς να παραβιαστεί ακόμη η εστία τους!

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μπήκε εμφατικά στη νέα σεζόν και με το εππιβλητικό 4-0 στο «Μολινό» επί της Γουλβς έδειξε ν’ αφήνει πίσω της την περυσινή αποτυχημένη χρονιά, παρά ταύτα μετά το σημερινό αποτέλεσμα, ο προβληματισμός επέστρεψε και πάλι στο ποδοσφαιρικό τμήμα.