Premier League: Με «στρατηγό»... Χάαλαντ η Σίτι στο -3 από την κορυφή - Real.gr

Ο ασταμάτητος Ερλινγκ Χάαλαντ άνοιξε το δρόμο για μία ακόμη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League. Ο Νορβηγός σκόραρε στο 9ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ και με ένατό του γκολ στο πρωτάθλημα οδήγησε τους «πολίτες» στο διπλό με 1-0 και στην 5η θέση της βαθμολογίας, μία νίκη μακριά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Το άσχημο για την ομάδα Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν ο νέος τραυματισμός του Ρόδρι. Ο Ισπανός ξεκίνησε στο βασικό σχήμα των «σίτιζενς», αλλά στο 20ο λεπτό έπεσε στο χορτάρι και παρά τις πρώτες βοήθειες που του δόθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να συνεχίσει και δύο λεπτά μετά αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Γκονζάλεθ.

Η… κατηφόρα της Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίστηκε σήμερα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», με την ομάδα του Αγγελου Ποστέκογλου να γνωρίζει νέα ήττα με 2-0 από τη Νιούκαστλ και να μένει οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League. Οι «ανθρακωρύχοι» ήταν ανώτεροι στο β΄ ημίχρονο και έφτασαν στη νίκη, χάρη σε έναν «κεραυνό» του Μπρούνο Γκιμαράες και ένα πέναλτι του Βολτεμάντε.

Ο Στέφανος Τζίμας έδωσε την πρώτη του ασίστ στο αγγλικό πρωτάθλημα και στέρησε από την ουραγό Γουλβς την πρώτη νίκη της στη φετινή σεζόν. Ο νεαρός Ελληνας επιθετικός μπήκε αλλαγή στο 70΄ και, από δική του σέντρα στο 86΄, ο Φαν Εκε με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για την Μπράιτον.

Ενα γκολ του Γκρίλις στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε στην Εβερτον τη νίκη με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας. Οι κυπελλούχοι Αγγλίας είχαν προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δέχθηκαν δύο τέρματα στο τελευταίο τέταρτο και γνώρισαν την πρώτη ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις από τον περασμένο Απρίλιο και μετά από ένα σερί 19 αγώνων.

Στο Μπέρμιγχαμ, τέλος, η Αστον Βίλα επικράτησε 2-1 της Μπέρνλι, πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική νίκη της (δύο στο πρωτάθλημα και δύο στο Europa League) και αρχίζει να ανεβαίνει, μετά από ένα κακό ξεκίνημα στη χρονιά.