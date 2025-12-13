Premier League: Με τον... αέρα του Σαλάχ η Λίβερπουλ 2-0 την Μπράιτον - Real.gr

Με το ίδιο σκορ η Τσέλσι επιβλήθηκε της Έβερτον.

Η επιστροφή του Μο Σαλάχ στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, μετά την «θύελλα» που έφεραν στην ομάδα οι δηλώσεις του για τον προπονητή Αρνε Σλοτ, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς του κλαμπ προς το πρόσωπό του, ήταν η μεγάλη είδηση του χθεσινού αγώνα με την Μπράιτον.

Οι «κόκκινοι» επιβλήθηκαν με 2-0 των «γλάρων» στο «Ανφιλντ», σε ματς που λίγο πριν το ημίωρο ανάγκασε τους οπαδούς των γηπεδούχων να σηκωθούν από τις θέσεις τους για να χειροκροτήσουν τον Αιγύπτιο σταρ, ο οποίος κλήθηκε από τον προπονητή του να περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντί του τραυματία, Γκόμες (είχε μείνει εκτός αποστολής με την Ίντερ στο Champions League).

Ο Σαλάχ ήταν αρκετά κινητικός, από δική του ασίστ (εκτέλεση κόρνερ) ήρθε το δεύτερο γκολ του Εκιτικέ, ήταν αρκετά ήρεμος και χωρίς περιττές ενέργειες είχε σημαντική συνεισφορά στο «τρίποντο». Ο Μπάμπης Κωστούλας πήρε την θέση του Ρούτερ στο 82′, χωρίς να μπορέσει να βοηθήσει την Μπράιτον στο μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε.

Την ίδια ώρα, με το ίδιο σκορ (2-0), στο Λονδίνο, η Τσέλσι «καθάριζε» το παιχνίδι με την Έβερτον από το πρώτο κιόλας 45λεπτο. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έφτασε σε μία άνετη επικράτηση, μετά από τρία ματς χωρίς νίκη (δύο ισιοπαλίες, μία ήττα).