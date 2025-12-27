Premier League: Με «υπογραφή Τσερκί» η Σίτι στην κορυφή (2-1 τη Νότιγχαμ Φόρεστ) - Real.gr

Την εξαιρετική της πορεία συνέχισε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε 2-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) και πανηγύρισε την όγδοη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε έτσι τους 40 βαθμούς μετά από 18 αγωνιστικές και ανέβηκε στην κορυφή της Premier League, έχοντας πάντως έναν αγώνα περισσότερο από την Άρσεναλ.

Το σκορ άνοιξε στο 48ο λεπτό ο Ρέιντερς, όμως η Νότιγχαμ αντέδρασε γρήγορα, ισοφαρίζοντας στο 54’ με τον Χάτσινσον. Το ματς κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν στο 83’ ο Τσερκί εκτέλεσε με μονοκόμματο σουτ τον Βίκτορ και χάρισε στη Σίτι ένα πολύτιμο τρίποντο, που την έφερε στην κορυφή του πίνακα.