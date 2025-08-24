Premier League: Ο Γκρίλις έκανε τη διαφορά για την Έβερτον (2-0 την Μπράιτον) - Real.gr

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε ο αγώνας Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ.

Με τον Τζακ Γκρίλις να μοιράζει ασίστ, η Έβερτον «άνοιξε λογαριασμό» στην Premier League. επικρατώντας με 2-0 της Μπράιτον, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Δεν ανέδειξε νικητή η μάχη στο «Σέλχαρστ Παρκ», ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Νότιγχαμ (1-1).

Για δεύτερο συνεχόμενο ματς έμειναν εκτός αποστολής των «γλάρων» οι Τζίμας και Κωστούλας, που προφανώς δεν θεωρούνται ακόμη ότι είναι έτοιμοι για τόσο υψηλό επίπεδο και θα περιμένουν την ευκαιρία τους.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των «εφοπλιστών» ήταν το μεγάλο καλοκαιρινό απόκτημα από τη Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκρίλις, ο οποίος με δύο ασίστ έδωσε την ευκαιρία στους Εντιαγέ και Γκάρνερ να σκοράρουν.

Το… ιδιαίτερο ματς του Λονδίνου, ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Νότιγχαμ, δεν είχε νικητή με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Το τεταμένο κλίμα που υπήρχε πριν τη σέντρα, λόγω της γνωστής υπόθεσης με την έξοδο των δύο ομάδων στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, δεν μεταφέρθηκε στον αγωνιστικό χώρο με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς… παρατράγουδα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ