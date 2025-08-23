Premier League: «Πεντάσφαιρη» Άρσεναλ (5-0 τη Λιντς) - Real.gr

Ο Μίκελ Αρτέτα, προπονητής της Άρσεναλ, χρησιμοποίησε στο τελευταίο ημίωρο τον 15χρονο Μαξ Ντάουμαν, γεννημένο στις 31 Δεκεμβρίου 2009!

Με πρωταγωνιστή τον Γιούριεν Τίμπερ που σημείωσε δύο γκολ η Άρσεναλ νίκησε εύκολα 5-0 τη Λιντς στο Emirates και έκανε το «2 στα 2» στην Premier League.

Ο Ολλανδός δεξιός μπακ σκόραρε δύο φορές στον ίδιο αγώνα για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ στον ίδιο ματς τα πρώτα του γκολ με τη φανέλα των «Κανονιέρηδων» πέτυχε ο Βίκτορ Γκιοκέρες.

Νωρίτερα, τρεις από τις ομάδες που είχαν ξεκινήσει με ήττα στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, κατάφεραν σήμερα να επικρατήσουν. Η Μπόρνμουθ (1-0 τη Γουλβς), η Μπέρνλι (2-0 τη Σάντερλαντ) και η Μπρέντφορντ (1-0 την Άστον Βίλα) πήραν πανομοιότυπες νίκες, εντός έδρας, χωρίς να δεχτούν γκολ. Προβλημάτισε για ακόμα μία φορά η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, που… αγνοεί το γκολ σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές.