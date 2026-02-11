Premier League: «Πισωγύρισμα» για Τσέλσι, νέο «χαστούκι» για Τότεναμ - Real.gr

0/3 για τους γηπεδούχους στο ξεκίνημα της 26ης - εμβόλιμης - αγωνιστικής της Premier League.

Η Τσέλσι «αυτοκτόνησε» απέναντι στη Λιντς, καθώς αν και προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε από τα «παγώνια» με το τελικό 2-2 να αποτελεί «πισωγύρισμα» για τους Λονδρέζους στη μάχη που δίνουν για την έξοδο στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου.

Μετά το νέο «χαστούκι» από τη Νιουκάστλ μέσα στο Λονδίνο (1-2), ο Τόμας Φρανκ πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο της Τότεναμ, ενώ με το ίδιο σκορ (2-1) η Μπόρνμουθ πέρασε με ανατροπή από το «σπίτι» της Έβερτον των 10 παικτών από το 69′ (αποβολή Ο’Μπράιαν).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τσέλσι-Λιντς 2-2

(24′ Ζοάο Πέδρο, 57′ Πάλμερ – 67′ πέν. Ενμετσά, 73′ Οκαφόρ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2

(42′ πέν. Εντιαγέ – 61′ Ράιαν, 65′ Αντλί)

Τότεναμ-Νιούκαστλ 1-2

(64′ Γκρέι – 45’+5 Τιαό, 68′ Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ. 10/2

Άστον Βίλα-Μπράιτον 11/2

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 11/2

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 11/2

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 11/2

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 11/2

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 12/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Άρσεναλ 56

Μάντσεστερ Σίτι 50

Άστον Βίλα 47

Μάντσεστερ Γ. 44

Τσέλσι 44 -26αγ.

Λίβερπουλ 39

Μπρέντφορντ 39

Μπόρνμουθ 37 -26αγ.

Έβερτον 37 -26αγ.

Νιούκαστλ 36 -26αγ.

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Κρίσταλ Πάλας 32

Μπράιτον 31

Λιντς 30 -26αγ.

Τότεναμ 29 -26αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 26

Γουέστ Χαμ 23

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8