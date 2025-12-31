Premier League: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Άρσεναλ, 4-1 την Άστον Βίλα - Real.gr

Πρωταθλήτρια χειμώνα αναδείχθηκε η Άρσεναλ και, μάλιστα, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, την ώρα που η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ παραχωρούσε οδυνηρή εντός έδρας ισοπαλία στην ουραγό, Γουλβς.

Στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής (τελευταία του πρώτου γύρου) οι «κανονιέρηδες» διέλυσαν με 4-1 την Άστον Βίλα στο «Εμιρέιτς», έβαλαν «φρένο» στο σερί των 11 σερί νικών που είχαν οι «χωριάτες» κι ανεξάρτητα από τι θα κάνει η Μάντσεστερ Σίτι με τη Σάντερλαντ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, το πρώτο μισό της Premier League θα τους βρει στην κορυφή.

Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο στο οποίο η Αστον Βίλα έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί, στο δεύτερο η Άρσεναλ ήταν άκρως αποτελεσματική και με τρία γκολ πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών «καθάρισε» το παιχνίδι και ξέφυγε με +6 από τη σημερινή της αντίπαλο. Το δείκτη του σκορ ανέβασε στο 78′ ο Ζεσούς, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Γουότκινς πέτυχε το «γκολ της τιμής» για τους φιλοξενούμενους.

Απίστευτη γκέλα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πάνω που υπήρχε αισιοδοξία για την ανοδική πορεία της ομάδας, ήρθε το 1-1 με την ουραγό και «καταδικασμένη» Γουλβς μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» να επιφέρει νέες μουρμούρες για το μέλλον του Αμορίμ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων». Ήταν μόλις ο τρίτος βαθμός των «λύκων» στο πρωτάθλημα μετά από 19 αγωνιστικές.

Εμφανώς επηρεασμένη από την ήττα που γνώρισε από την Άστον Βίλα στο γήπεδό της, η Τσέλσι δεν κατάφερε σε δεύτερο σερί ματς να εκμεταλλευτεί το «Στάμφορντ Μπριτζ», παραχωρώντας απόψε ισοπαλία με σκορ 2-2 στην Μπόρνμουθ. Η ομάδα του Μαρέσκα έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την έξοδο στο Champions League και καλείται, πλέον, στον Β’ γύρο να βγ΄’αλει… αντίδραση.

Σε ακόμη μεγαλύτερους μπελάδες ενόψει του β’ γύρου έβαλε η Έβερτον τη Νότιγχαμ, μετά το μεγάλο «διπλό» στο «Σίτι Γκράουντ» με 2-0. Οι γηπεδούχοι, έτσι, έχασαν τεράστια ευκαιρία να κλείσουν το πρώτο μισό του πρωταθλήματος και το 2025 με μία νίκη που θα τους έδινε βαθιά βαθμολογική ανάσα στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Δύο γρήγορα γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο έβαλαν τη Νιουκάστλ σε θέση… οδηγού στο «Ταρφ Μουρ» απέναντι στην προτελευταία της βαθμολογίας, Μπέρνλι και παρά τη γρήγορη μείωση των γηπεδούχων οι «καρακάξες» έφυγαν νικητές με το τελικό 3-1.

Με τον Μπάμπη Κωστούλα να περνά αλλαγή σε ένα ακόμη ματς στο φινάλε του (στο 83′ αντί του Γουέλμπεκ), η Μπράιτον έφυγε με το βαθμό από το Λονδίνο απέναντι στη Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» ήταν η ομάδα που «καιγόταν» για το «τρίποντο», προηγήθηκαν δύο φορές, αλλά οι «γλάροι» βρήκαν τον τρόπο ν’ απαντήσουν ισάριθμες.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-3

(23′ Λορέν – 2′ Ζοέλιντον, 7′ Βίσα, 90’+3 Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2

(15′ πέν. Πάλμερ, 23′ Φερνάντες – 6′ Μπρουκς, 27′ Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2

(19′ Γκάρνερ, 79′ Μπάρι)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2

(10′ Μπόουεν, 45’+4πέν. Πακετά – 31’πέν. Γουέλμπεκ, 61′ Βέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1

(48′ Γκάμπριελ, 52′ Θουμπιμέντι, 69′ Τροσάρ, 78′ Ζεσούς – 90’+4 Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1

(27′ Ζίρκζι – 45′ Κρέιτσι)

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1/1

Λίβερπουλ-Λιντς 1/1

Μπρέντφορντ-Τότεναμ 1/1

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 1/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Άρσεναλ 45 -19αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 40

Άστον Βίλα 39 -19αγ.

Λίβερπουλ 32

Τσέλσι 30 -19αγ.

Μάντσεστερ Γ. 30 -19αγ.

Σάντερλαντ 28

Έβερτον 28 -19αγ.

Μπρέντφορντ 26

Νιούκαστλ 26 -19αγ.

Κρίσταλ Πάλας 26

Φούλαμ 26

Τότεναμ 25

Μπράιτον 25 -19αγ.

Μπόρνμουθ 23 -19αγ.

Λιντς 20

Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -19αγ.

Γουέστ Χαμ 14 -19αγ.

Μπέρνλι 12 -19αγ.

Γουλβς 3 -19αγ.