Premier League: Σκόραρε, αλλά δεν νίκησε η Άστον Βίλα - Real.gr

Μετά από τέσσερα «στείρα» παιχνίδια, η Άστον Βίλα κατάφερε να πετύχει το παρθενικό της γκολ στη φετινή Premier League, αλλά ακόμη κι έτσι δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει το πρώτο της «τρίποντο», απέναντι στη νεοφώτιστη Σάντερλαντ των δέκα παικτών. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι, που είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 34΄, μετά την αποβολή του Ρεϊνίλντο, προηγήθηκε στο 67΄ με τον Κας, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με τον Ισιντορ (75΄) και πήραν έναν πολύτιμο βαθμό, αφήνοντας στους «χωριάτες» στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και το άλλο μεσημεριανό ματς της ημέρας, καθώς Μπόρνμουθ και Νιούκαστλ έμειναν στο 0-0.