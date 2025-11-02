Premier League: Συνεχίζει να «πυροβολεί» ο Χάαλαντ (3-1 η Μάντσεστερ Σίτι την Μπόρνμουθ) - Real.gr

Με τη νίκη αυτή η Σίτι ξεπέρασε την Μπόρνμουθ και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ ήταν για μια ακόμη φορά καθοριστικός για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς αυτός ήταν που την οδήγησε με δύο γκολ στη δύσκολη νίκη επί της αξιόμαχης Μπόρνμουθ με 3-1 στο «Έτιχαντ», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στην Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα προηγήθηκε με τον Χάαλαντ (17′), αλλά οι φιλοξενούμενοι γρήγορα βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ανταμς (25′).

Ο Νορβηγός όμως σταρ είχε ξανά την απάντηση και έδωσε ξανά το προβάδισμα στους «πολίτες» στο 32ο λεπτό και ο Ο’ Ράιλι διαμόρφωσε στο 60′ το τελικό σκορ. Ο Χάαλαντ με τα δύο σημερινά του γκολ έφθασε τα 20 συνολικά σε 17 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και επιβεβαίωσε πως και φέτος είναι το φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Με τη νίκη αυτή επίσης η Σίτι ξεπέρασε την Μπόρνμουθ και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Στο μεταξύ, η δουλειά του Νούνο Εσπίριτο Σάντο άρχισε να φαίνεται στη Γουέστ Χαμ, η οποία στην καλύτερη φετινή, έως τώρα, εμφάνιση της νίκησε στο Λονδίνο τη Νιούκαστλ με 3-1 και έδειξε αποφασισμένη ν’ αφήσει πίσω της τα προβλήματα, που την ταλαιπωρούν από την αρχή της σεζόν. Τα «σφυριά» με τα γκολ των Πακετά (35′), Μπότμαν (45’+ αυτ.) και Σούτσεκ (90’+) κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη, καθώς η Νιούκαστλ είχε προηγηθεί από το 4ο κιόλας λεπτό με τον Μέρφι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ