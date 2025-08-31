Premier League: Τρομερή ανατροπή της Μπράιτον με Σίτι, «έσπασε το ρόδι» στο «Σίτι Γκράουντ» η Γουέστ Χαμ - Real.gr

Στο «Σίτι Γράουντ» έμελλε να «σπάσει το ρόδι» στην εφετινή Premier League η Γουέστ Χαμ.

Μετά από δύο διαδοχικές ήττες σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος τα «σφυριά» πήραν μεγάλο «διπλό» επί της Νότιγχαμ με 3-0.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στα τελευταία 10 λεπτά, διάστημα στο οποίο η ομάδα του Λονδίνου «πάγωσε» τρεις φορές τους γηπεδούχους. Πλέον, μετά την ήττα αυτή δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις στον πάγκο της Φόρεστ, με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να μην αισθάνεται καθόλου σίγουρος στη θέση του.

Με τρομερή ανατροπή στο β΄ ημίχρονο η Μπράιτον πανηγύρισε την πρώτη εφετινή της νίκη στο «Αμεξ» με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία στα πρώτα τρία ματς που έδωσε έχει γνωρίσει 2 ήττες. Χωρίς τους Τζίμα και Κωστούλα, που σε τρίτο διαδοχικό ματς έμειναν εκτός αποστολής, οι «γλάροι» δεν το έβαλαν κάτω μετά το γκολ του Χάαλαντ.

Ισοφάρισαν στα μισά του αγώνα και στο 89′ έφεραν τα πάνω κάτω με τον Μπράγιαν Γκρούντα, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στον αγώνα στο 61ο λεπτό.