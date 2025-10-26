Premier League: Ξανά στην τετράδα η Τότεναμ - Real.gr

Ο Μίκι φαν ντε Φεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σημαντικής νίκης της Τότεναμ στην έδρα της Εβερτον με 3-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, που έφερε ξανά την ομάδα του Λονδίνου στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός πέτυχε δύο γκολ από τα τρία γκολ της ομάδας του Τόμας Φρανκ (19′, 45’+).

Με το γκολ του Εμπενίζερ Εζε κόντρα στην παλιά του ομάδα στο 39ο λεπτό η Αρσεναλ νίκησε δύσκολα στο λονδρέζικο ντέρμπι την Κρίσταλ Πάλας με 1-0 και αύξησε τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας από τους διώκτες της στους τέσσερις βαθμούς, εκμεταλλευόμενη την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι στο «Βίλα Παρκ» από την Αστον Βίλα με 1-0.

Η μεγάλη έκπληξη και της φετινής σεζόν Μπόρνμουθ νίκησε με 2-0 τη Νότιγχαμ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στο μεταξύ η Μπέρνλι με γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων νίκησε μέσα στο «Μολινό» την (ουραγό της βαθμολογίας) Γουλβς με 3-2 και πολύ δύσκολα θα παραμείνει ο Βίτορ Περέιρα στον πάγκο των «λύκων».