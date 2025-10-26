Premier League: Ξεφεύγει η Άρσεναλ, η Βίλα «σόκαρε» τη Σίτι - Real.gr

Με το γκολ του Εμπενίζερ Εζε κόντρα στην παλιά του ομάδα στο 39ο λεπτό η Αρσεναλ νίκησε δύσκολα στο λονδρέζικο ντέρμπι την Κρίσταλ Πάλας με 1-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, και αύξησε τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας από τους διώκτες της στους τέσσερις βαθμούς, εκμεταλλευόμενη την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι στο «Βίλα Παρκ» από την Αστον Βίλα με 1-0.

Η μεγάλη έκπληξη και της φετινής σεζόν Μπόρνμουθ νίκησε με 2-0 τη Νότιγχαμ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Στο μεταξύ η Μπέρνλι με γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων νίκησε μέσα στο «Μολινό» την (ουραγό της βαθμολογίας) Γουλβς με 3-2 και πολύ δύσκολα θα παραμείνει ο Βίτορ Περέιρα στον πάγκο των «λύκων».