Premier League (4η αγωνιστική): «Εννιάρα» της Λίβερπουλ, ολική επαναφορά για τη Μάντσεστερ Σίτι, δύσκολα η Τσέλσι

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έβαλε πάλι δύσκολα στον εαυτό της, αφού στο ημίχρονο ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την Κρίσταλ Πάλας στο «Ετιχαντ», ωστόσο με χατ-τρικ του Έρλινγκ Χάαλαντ –το πρώτο του στην Αγγλία– πήρε το «τρίποντο». Από τα πόδια του Εμπερέκι Εζε προέκυψε το αυτογκόλ του Τζον Στόουνς μα και η κεφαλιά του Γιόακιμ Αντερσεν για τους «αετούς». Ο... παραμένων Μπερνάρντο Σίλβα κι ο φορμαρισμένος Χάαλαντ «καθάρισαν» για τους «πολίτες» στο εντελώς διαφορετικό δεύτερο μέρος.

