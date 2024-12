Premier League: Αναβλήθηκε το Εβερτον-Λίβερπουλ λόγω της καταιγίδας «Ντάραγκ»

Δύο αγώνες Πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας που είχαν οριστεί για το Σάββατο (Πλίμουθ- Όξφορντ Γιουνάιτεντ και Κάρντιφ Σίτι - Γουότφορντ) ακυρώθηκαν επίσης χθες (6/12).

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.

Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs