Premier League: Ασταμάτητος ο Χάαλαντ και η Άρσεναλ

Η Άστον Βίλα έβαλε δύσκολα στην Άρσεναλ, παρ΄ όλα αυτά η ομάδα του Αρτέτα βρήκε τον τρόπο να «απαντήσει» γρήγορα στο γκολ της ισοφάρισης που πέτυχαν οι «χωριάτες» και να επικρατήσει με 2-1, φτάνοντας στην 5η συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα ματς από την έναρξη της περιόδου.

Ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ο Ντούγκλας Λουίζ (μπήκε στο 73΄) ισοφάρισε προσωρινά για την Άστον Βίλα, αλλά οι Λονδρέζοι απάντησαν άμεσα με τον Μαρτινέλι (77΄) και πήραν το «τρίποντο».

