Premier League: Ήρωας της Λίβερπουλ ο Καρβάλιο

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έφτασε μία ανάσα από την τρίτη της ισοπαλία σε πέντε αγώνες και δεύτερη εντός έδρας, αλλά ο νεαρός άσος είχε διαφορετική άποψη. Πέρασε ως αλλαγή, με τον Κώστα Τσιμίκα, στο 71ο λεπτό αντί του Αλεξάντερ Αρνολντ (ο Έλληνας αριστερός μπακ πήρε την θέση του Ρόμπερτσον) και στο 98΄ από ασίστ του Σαλάχ έστειλε τους γηπεδούχους και τους οπαδούς τους... στον έβδομο ουρανό.

A late, late winner = the first Klopp fist pumps of the season ?? pic.twitter.com/An95bDrmKP