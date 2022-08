Premier League: Mε Κέιν η Τότεναμ κέρδισε 2-0 τη Νότιγχαμ

Μάλιστα, ο 29χρονος επιθετικός έγραψε ιστορία, φτάνοντας τα 187 γκολ στην ιστορία της Premier League, όσα έχει κι ο Αντι Κόουλ, έχοντας μπροστά του μόνο τους Γουέιν Ρούνεϊ και Άλαν Σίρερ.

Harry Kane is now joint-third in the all-time Premier League goalscorer standings! ?? pic.twitter.com/r5CZmiLTSe

Moving on up... ??

Μόλις στο 5’ ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι έκλεψε την μπάλα, τροφοδότησε τον Κέιν κι ο διεθνής Αγγλος φορ άνοιξε το σκορ. Οι «σπερς» δεν κινδύνεψαν. Ίσα-ίσα που στο 53’ κέρδισαν και πέναλτι, σε χέρι του Στιβ Κουκ.

Ο Ντιν Χέντερσον, όμως, έπιασε την εκτέλεση του Κέιν στο κέντρο της εστίας. Ο διεθνής Άγγλος φορ πήρε... το αίμα του πίσω, αφού με κεφαλιά στο 81’ έπειτα από σέντρα του Ριτσάρλισον διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Heading home with three more points ?

COME ON YOU SPURS!!!! pic.twitter.com/FPBvr1VIvY