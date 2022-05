Πρέμιερ Λιγκ: Αποθέωση για τον γκολκίπερ Πίκφορντ της Έβερτον - «Η επέμβαση της χρονιάς» κόντρα στην Τσέλσι - ΒΙΝΤΕΟ

Ο αρχηγός των «εφοπλιστών», Σίμους Κόουλμαν, ευχαρίστησε τον Πίκφορντ, ιδιαίτερα για την απόκρουση που έκανε στην φάση με τον Αθπιλικουέτα, απόκρουση που οι ειδικοί χαρακτήρισαν ως «την κορυφαία της χρονιάς»!

«Αυτή η απόκρουση ήταν παγκόσμιας κλάσης, κι αυτό το βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις. Γι΄ αυτό είναι το νούμερο ένα της Αγγλίας» παραδέχθηκε ο Κόουλμαν. Αργότερα, ο Πίκφορντ σταμάτησε και τον Αντόνιο Ρούντιγκερ, προτού βρεθεί στη σωστή θέση σε σουτ Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, ενώ δεν είχε καλή ορατότητα.

If there were ever 2 saves which show my philosophy on goalkeeping… here it is.

- Desire to defend the goal ??

- Put your body on the line ??

World class from Pickford! pic.twitter.com/ga5TXRI9A8