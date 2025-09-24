Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στο Europa League κόντρα στη Μακάμπι - Real.gr

Με στόχο να βγάλει αντίδραση και να ξεκινήσει με το δεξί στη League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45, Cosmote Sport 2 HD).

Έπειτα από την “τεσσάρα” από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο και το 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να επιστρέψει στις νίκες και σε αυτή την προσπάθεια δεν υπολογίζει στον τραυματία Πέλκα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παραταχθεί χωρίς τον επιθετικό Νικολαέσκου.

ΠΑΟΚ και Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμετρώνται ξανά μετά από 21 χρόνια. Το 2004 για τα προκριματικά του Champions League η Μακάμπι προκρίθηκε με δύο νίκες, 1-0 εντός και 2-1 εκτός, με τη νίκη στην Τούμπα να μετατρέπεται σε 3-0, επειδή ο ΠΑΟΚ είχε χρησιμοποιήσει αντικανονικά τον Λιάσο Λουκά.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Σισοκό, Μπέλιτς, Νταβίντα, Πέρετς, Αντράντε, Μάντμον.

Την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Μακάμπι θα διευθύνει ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι.

