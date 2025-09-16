Πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου με «διπλό» του Βόλου - Κέρδισε 3-1 την Ηλιούπολη - Real.gr

Στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης άνοιξε η αυλαία της… καινοτόμας League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να επικρατεί 3-1 της τοπικής ομάδας και να βάζει στο «σακούλι» τρεις βαθμούς. Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ασεχνούν, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό και λίγο αργότερα (21΄) έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το 2-0 της θεσσαλικής ομάδας. Η Ηλιούπολη προσπάθησε να αντιδράσει στο β΄ ημίχρονο και μείωσε με τον Σαμ στο 73΄, αλλά ξανά ο Ασεχνούν διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις το τελικό σκορ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Γκουτσίδης): Τσιλιγγίρης, Κεραμίδας (46′ Σαμ), Μπουγαΐδης (81′ λ.τ Μπάρετ), Λεσάι (62′ Ζαφειράκης), Κρέτσι, Χριστόπουλος, Θωμαΐδης, Μίγια (63′ Σάκα), Νεοφυτίδης (72′ Καρανίκας), Μαϊδάνος, Κατσιούλας.

ΒΟΛΟΣ (Φεράντο): Αντεμπαϊό, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τασιούρας, Γρόσδης, Φερνάντες, Μπουζούκης, Ασεχνούν, Ζαρζάνα, Μακνί.