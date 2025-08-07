Πρεμιέρα στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ - Real.gr

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά ξεκινάει απόψε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν υποδεχόμενος την Βόλφσμπεργκερ (20:30) στην Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης από τον 3ο προκριματικό γύρο του φετινού Europa League.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ότι δίνει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, καταφέρνοντας να επιβάλει τον ρυθμό του έτσι ώστε να πάρει τη νίκη που θα του δώσει πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς που ακολουθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους, οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν από τον Άγιαξ, έφεραν ισοπαλία με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και στην συνέχεια νίκησαν Απόλλων Λεμεσού και Ναϊμέγκεν.

Στα αγωνιστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματισμένων, Ντεσπόντοφ και Θυμιάνη, έχοντας όμως στην διάθεσή του και… ετοιμοπόλεμους όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του.

Στα προκριματικά του Europa League ως Κυπελλούχος Αυστρίας η Βόλφσμπεργκερ, πέρσι πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή για εκείνη σεζόν, διεκδικώντας το πρωτάθλημα μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές.

Ωστόσο, η νέα σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για εκείνη, αφού το περασμένο Σάββατο (2/7) ηττήθηκε 2-0 με κάκιστη εμφάνιση στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Άλταχ, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στην Τούμπα θα έχει μαζί περίπου 100 φιλάθλους της.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.

Βόλφσμπεργκερ (Κουμπάουερ): Πόλστερ, Μάτιτς, Ρένερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Πίζινγκερ, Σοπφ, Ζούκιτς, Μπάλο, Πινκ.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr