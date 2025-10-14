Πρεμιέρα στο Μπιλμπάο το Περιστέρι, με την Τρέπτσα εντός ο ΠΑΟΚ - Real.gr

Περιστέρι και ΠΑΟΚ εκπροσωπούν το ελληνικό μπάσκετ στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα, το Περιστέρι αγωνίζεται στην Ισπανία την Τρίτη (14/10, 21:00), στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου, με αντίπαλο την Μπιλμπάο. Το άλλο ματς του 5ου ομίλου, ανάμεσα στην Κουταΐσι από τη Γεωργία και την τσεχική Μπρνο θα αρχίσει την Τετάρτη (15/10, 18:00), στην Τιφλίδα.
Ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί στον προημιτελικό για τα προκριματικά του Basketball Champions League, στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, από την Μπούρσασπορ με 92-73. Αποτέλεσμα που τον οδήγησε για δεύτερη συνεχή χρονιά, εκτός ομίλων του BCL, με την ευρωπαϊκή διαδρομή του για τη φετινή σεζόν να συνεχίζεται -όπως και την περασμένη περίοδο- στους ομίλους του FIBA Europe Cup. O «Δικέφαλος του Βορρά» αρχίζει το φετινό ταξίδι του στη φάση των ομίλων του Europe Cup εντός έδρας. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (15/10, 20:15) φιλοξενεί την Τρέπτσα από το Κόσοβο για την 1η αγωνιστική του 6ου ομίλου, με στόχο να μπει… με το δεξί. Την ίδια ημέρα, στις 19:30, στο άλλο ματς του 6ου ομίλου, η γερμανική Μπράουνσβάιχ υποδέχεται την Ανβίλ Βλότσλαβεκ από την Πολωνία.