Πρεμιέρα στο Μπιλμπάο το Περιστέρι, με την Τρέπτσα εντός ο ΠΑΟΚ - Real.gr

Η ώρα για το εναρκτήριο τζάμπολ της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup έφτασε.

Περιστέρι και ΠΑΟΚ εκπροσωπούν το ελληνικό μπάσκετ στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, το Περιστέρι αγωνίζεται στην Ισπανία την Τρίτη (14/10, 21:00), στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου, με αντίπαλο την Μπιλμπάο. Το άλλο ματς του 5ου ομίλου, ανάμεσα στην Κουταΐσι από τη Γεωργία και την τσεχική Μπρνο θα αρχίσει την Τετάρτη (15/10, 18:00), στην Τιφλίδα.

Ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί στον προημιτελικό για τα προκριματικά του Basketball Champions League, στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, από την Μπούρσασπορ με 92-73. Αποτέλεσμα που τον οδήγησε για δεύτερη συνεχή χρονιά, εκτός ομίλων του BCL, με την ευρωπαϊκή διαδρομή του για τη φετινή σεζόν να συνεχίζεται -όπως και την περασμένη περίοδο- στους ομίλους του FIBA Europe Cup. O «Δικέφαλος του Βορρά» αρχίζει το φετινό ταξίδι του στη φάση των ομίλων του Europe Cup εντός έδρας. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (15/10, 20:15) φιλοξενεί την Τρέπτσα από το Κόσοβο για την 1η αγωνιστική του 6ου ομίλου, με στόχο να μπει… με το δεξί. Την ίδια ημέρα, στις 19:30, στο άλλο ματς του 6ου ομίλου, η γερμανική Μπράουνσβάιχ υποδέχεται την Ανβίλ Βλότσλαβεκ από την Πολωνία.