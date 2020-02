Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Με το ποδόσφαιρο να σπάσουμε τη σιωπή ανοίγοντας την συζήτηση για την ψυχική υγεία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ομοσπονδία της Αγγλίας τα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα (8-9 και 15-16) θα υποστηρίξει την εκστρατεία Heads Up, σε κάθε αγώνα ποδοσφαίρου στην Premier League, English Football League, The National League, The Barclays FA Women’s Super League, The FA Women’s Championship and The FA Women’s National League.