«Πριγκίπισσα» του Μονακό η... Λανς - Real.gr

Τεράστιο «διπλό» της Λανς στο Μόντε Κάρλο, για την 12η αγωνιστική της Ligue 1.

Η ομάδα του Πιέρ Σαζ διέλυσε 4-1 τη Μονακό μέσα στο «σπίτι της» και πάτησε κορυφή. Ένα ματς που εν πολλοίς κρίθηκε από την αποβολή του Μπαλόγκουν των γηπεδούχων στο 45ο λεπτό. Αμέσως μετά και πριν λήξει το ημίχρονο, έγινε το 1-3, άρα τα πάντα είχαν ήδη κριθεί.

Στην κορυφή της Ligue 1 ανέβηκε και η Μαρσέιγ με την εύκολη νίκη της 3-0 επί της Μπρεστ στο Βελοντρόμ.

Η ομάδα του Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να φτάσει στην τελική επικράτησε με τρεις διαφορετικούς σκόρερ (Γκόμες, Γκρίνγουντ, Ομπαμεγιάνγκ) και να προσπεράσει την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία δίνει δύσκολο ματς στη Λιόν, στην αυλαία της 12ης αγωνιστικής.