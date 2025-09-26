Πρίντεζης: «Σκέφτομαι για άλλο πόστο στο μπάσκετ» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

O Γιώργος Πρίντεζης ταξίδεψε στη Ρόδο για να παρακολουθήσει δια ζώσης τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα στον ημιτελικό του 6ου Super Cup, ελπίζοντας η ομάδα της οποίας διετέλεσε αρχηγός να βρίσκεται αύριο, Σάββατο (27/9) στον τελικό και να διεκδικήσει απέναντι στον Προμηθέα το τρόπαιο, το οποίο αν έρθει για τον Ολυμπιακό θα είναι το 4ο διαδοχικό.

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας μίλησε για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, εξηγώντας αναφερόμενος στον Ομοσπονδιακό τεχνικό και πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό Βασίλη Σπανούλη: «Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε στο μπάσκετ ούτε στη ζωή. Πήρε κάτι το οποίο άξιζε, είχε δουλέψει πάρα πολύ, και προσωπικά σαν φίλος, πρώην συμπαίκτης και αδερφός του, θα έλεγα ότι χάρηκα πάρα πολύ και για την επιτυχία και για το μπάσκετ που παίξαμε. Τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα, τους ρόλους που είχε και τη σοβαρότητα που επέδειξε».

Εν συνεχεία ο Γιώργος Πρίντεζης επισήμανε πως σκέφτεται να επιστρέψει στο μπάσκετ, όχι στο πόστο του προπονητή αλλά σε άλλο πόστο.

Αναλυτικά ο Γιώργος Πρίντεζης τόνισε μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου στη Ρόδο πριν την έναρξη του ημιτελικού του 6ου Super Cup Ολυμπιακός-Καρδίτσα:

Για την εθνική ομάδα: «Είναι κάτι πολύ όμορφο, το περιμέναμε πολλά χρόνια, όλος ο κόσμος το είχε ανάγκη, και το ελληνικό μπάσκετ το είχε ανάγκη. Ειδικά για κάποια παιδιά που το θέλαν περισσότερο, ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο για το ελληνικό μπάσκετ και για τα παιδιά».

Για το Super Cup: «Είναι ένας θεσμός που υπάρχει και σε άλλες χώρες, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, θα ήταν ακόμη πιο ωραία να είναι ο Παναθηναϊκός εδώ, να γινόταν ένα όμορφο ντέρμπι. Δεν θα έβγαιναν πολλά συμπεράσματα, αλλά θα ήταν ο θεσμός ακόμη καλύτερος. Όλες οι ομάδες το θέλουν αρκετά».

Για το αν θα υπάρξουν εκπλήξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Όλα αυτά τα χρόνια γι’ αυτό παρακαλάμε, αλλά συνήθως δεν γίνονται εκπλήξεις. Νιώθω από τους τυχερούς που πρόλαβαν το μπάσκετ τη δεκαετία του ’90, όταν πολλές ομάδες ήταν καλές, όπως το Περιστέρι, ο Ηρακλής ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμη, αλλά χρειάζεται κι άλλη προσπάθεια».

Για τον Σπανούλη: «Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε στο μπάσκετ ούτε στη ζωή. Πήρε κάτι το οποίο άξιζε, είχε δουλέψει πάρα πολύ, και προσωπικά σαν φίλος, πρώην συμπαίκτης και αδερφός του, θα έλεγα ότι χάρηκα πάρα πολύ και για την επιτυχία και για το μπάσκετ που παίξαμε. Τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα, τους ρόλους που είχε και τη σοβαρότητα που επέδειξε».

Για τον αν η επιτυχία του Σπανούλη τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με το μπάσκετ από άλλο πόστο: «Από άλλο πόστο ναι, για προπονητής δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι θα μου ταίριαζε. Το να γίνεις προπονητής εμπεριέχει πολλές εργατοώρες, που αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να το έκανα. Θα ήθελα να είμαι κάπου που θα μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα, τη διοίκηση και το αγωνιστικό τμήμα. Αλλά προπονητικά όχι».



