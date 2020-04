Πρόεδρος FIFA: Η υγεία προτεραιότητα, κανένας αγώνας δεν είναι πιο σημαντικός από την ανθρώπινη ζωή

«Είναι πολύ σημαντικό το ποδόσφαιρο να ακολουθεί τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών και των κυβερνήσεων και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί καλό παράδειγμα, διότι είναι σαφές ότι κανένας αγώνας δεν είναι πιο σημαντικός από την ανθρώπινη ζωή. Αυτό πρέπει να έχουμε με σαφήνεια στο μυαλό μας, ενώ παράλληλα ... να εργαζόμαστε με αυτοπεποίθηση και να σκεφτόμαστε θετικά προς το μέλλον», συνέχισε.

«Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και δεν μπορούμε να παραμείνουμε παθητικοί, καθώς ο κορωνοϊός μας επηρεάζει. Και ο κόσμος μας και ο αθλητισμός μας θα είναι διαφορετικοί όταν επιστρέψουμε στην ομαλότητα. Είναι ευθύνη μας ως διαχειριστές ποδοσφαίρου, πρώτα απ 'όλα να διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να επιβιώσει και δεύτερον να προχωρήσει ξανά. Αυτό δεν είναι μόνο η ευθύνη μας, αλλά και η υποχρέωσή μας.»

