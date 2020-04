Πρόεδρος Γουότφορντ: Η Premier League να μην επιβαρύνει το εθνικό σύστημα υγείας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο υπεύθυνος υπουργός για τον αθλητισμό της βρετανικής κυβέρνησης βρίσκεται σε συνομιλίες με την Premier League για πιθανή επανέναρξη στο εγγύς μέλλον, αλλά ο Ντάξμπαρι είπε ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να ληφθεί έχοντας υπόψη τον φόρτο εργασίας του NHS.

«Αισθάνομαι άβολα σε αυτό το στάδιο να μιλάω για το ποδόσφαιρο, ενώ υπάρχει πίεση στο NHS και αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. «Θέλω να συνεχίσει το ποδόσφαιρο; Απολύτως ... Θα καθοδηγηθούμε από την κυβέρνηση. Εάν λένε ότι είναι ασφαλές και δεν πρόκειται να ασκήσουμε πίεση στο NHS, τότε θα είναι φανταστικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να οδηγηθούμε για να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλές και ότι δεν βιαζόμαστε.»

Ο σύλλογος άνοιξε τις πόρτες του στο γενικό νοσοκομείο του Γουότφορντ και προσφέρει κρεβάτια, χώρους φαγητού και προπόνησης για να υποστηρίξει το προσωπικό του NHS στο «Vicarage Road».

«Αισθάνομαι πραγματικά υπέροχα που μπορέσαμε να βοηθήσουμε το νοσοκομείο και είναι μια πραγματική επίδειξη της ποιότητας του προσωπικού που έχουμε σε αυτό τον σύλλογο», πρόσθεσε....

