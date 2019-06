Πρόεδρος Ράπτορς για Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός»

ΠΗΓΗ: filathlos

«Όταν σκέφτομαι τον Σιάκαμ, τον Εμπίντ και τον Γιάννη, να με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός, σκέφτομαι από πού ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά. Εκεί ξεκίνησα και εγώ. Θα έχω να πω μια φοβερή ιστορία. Αυτή η ιστορία θα έχει ένα πρωτάθλημα που με κάνει να νιώθω τόσο υπερήφανο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των πρωταθλητών του ΝΒΑ. Στη συνέντευξη ανέφερε πως λατρεύει το Τορόντο και θα παραμείνει στην ομάδα.

"Excuse me, but Giannis is not Greek, Giannis is Nigerian." - Ujiri