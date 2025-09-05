Προκριματικά Μουντιάλ 2026 - Δανία-Σκωτία 0-0: «Δώρο» από Κοπεγχάγη για την εθνική μας - Real.gr

Quantcast
Προκριματικά Μουντιάλ 2026 – Δανία-Σκωτία 0-0: «Δώρο» από Κοπεγχάγη για την εθνική μας

23:54, 05/09/2025
Προκριματικά Μουντιάλ 2026 – Δανία-Σκωτία 0-0: «Δώρο» από Κοπεγχάγη για την εθνική μας

Στο 0-0 έμειναν η Δανία και η Σκωτία στο “Πάρκεν” της Κοπεγχάγης. Ένα αποτέλεσμα που είναι το ιδανικό για την εθνική μας ομάδα, η οποία πήρε από νωρίς «κεφάλι» στον 3ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Αυτό σημαίνει ότι με νίκη τη Δευτέρα επί των Δανών στο “Γ. Καραϊσκάκης” αποκτά άμεσα μεγάλο πλεονέκτημα για την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της Αμερικής.

ΔΑΝΙΑ (Ρίμερ): Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Αντ. Κρίστενσεν, Μέλε, Ντρέγερ (74΄ Φρόχολντ), Χόιμπιεργκ, Χιούμλαντ, Ντάμσγκαρντ, Ντόλμπεργκ (61΄ Γκρόνμπεκ), Μπίρετ (74΄ Χόιλουντ)

ΣΚΩΤΙΑ (Κλαρκ): Γκαν, Χίκι (70΄ Τζόνστον), Σούταρ, Χάνλι, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν, Κρίστι (83΄ ΜακΛίν), Άνταμς (83΄ Χερστ), Φέργκιουσον, Ντάικς (83΄ Ντόουκ)

Στους υπόλοιπους σημερινούς αγώνες δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο. Η ημέρα σημαδεύτηκε από πολλές εμφατικές νίκες, αφού εκτός από την εθνική μας (5-1 τη Λευκορωσία), η Ιταλία επικράτησε 5-0 της Εσθονίας με όλα τα γκολ να σημειώνονται από το 58΄ και μετά, ενώ στον ίδιο όμιλο (9ος) το Ισραήλ πέρασε με 4-0 από τη Μολδαβία.

Με 5-0 συνέτριψε η Ισλανδία το Αζερμπαϊτζαν, με 4-0 η Ελβετία το Κόσοβο, ενώ η φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2018 Γαλλία, ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Ουκρανίας στην ουδέτερη έδρα του Βρότλσαβ.

